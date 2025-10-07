Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quarta (08/10)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 51%.

Nível de umidade: 48%

48% Nível de nebulosidade: 72%

72% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.26mm

0.26mm Velocidade do vento: 5.38 km/h

5.38 km/h Fase da Lua: Lua cheia