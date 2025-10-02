Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (03/10)

Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 14°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 40%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 40%
  • Nível de nebulosidade: 23%
  • Nascer do Sol: 05h10
  • Pôr do Sol: 17h10
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 5.36 km/h
  • Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  04/10/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 14ºC  05/10/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 16ºC  06/10/2025 (Segunda) — Máxima: 32ºC / Mínima: 15ºC  07/10/2025 (Terça) — Máxima: 33ºC / Mínima: 18ºC  08/10/2025 (Quarta) — Máxima: 22ºC / Mínima: 16ºC

