Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quinta (02/10)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 15°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 38%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 38%
- Nível de nebulosidade: 33%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.37 km/h
- Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 03/10/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 15ºC 04/10/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 14ºC 05/10/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 16ºC 06/10/2025 (Segunda) — Máxima: 33ºC / Mínima: 16ºC 07/10/2025 (Terça) — Máxima: 33ºC / Mínima: 16ºC
