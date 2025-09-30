Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quarta (01/10)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 14°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 32%
- Nível de nebulosidade: 1%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.1 km/h
- Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 02/10/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 14ºC 03/10/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 14ºC 04/10/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 15ºC 05/10/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 14ºC 06/10/2025 (Segunda) — Máxima: 31ºC / Mínima: 15ºC
