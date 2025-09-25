Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (26/09)

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (26/09)

Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
Autor
HG Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 13°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 41%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 41%
  • Nível de nebulosidade: 43%
  • Nascer do Sol: 05h09
  • Pôr do Sol: 17h09
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 4.5 km/h
  • Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 12ºC  28/09/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 11ºC  29/09/2025 (Segunda) — Máxima: 30ºC / Mínima: 14ºC  30/09/2025 (Terça) — Máxima: 31ºC / Mínima: 17ºC  01/10/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 15ºC

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar