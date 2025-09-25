Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (26/09)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 13°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 41%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 41%
- Nível de nebulosidade: 43%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.5 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 12ºC 28/09/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 11ºC 29/09/2025 (Segunda) — Máxima: 30ºC / Mínima: 14ºC 30/09/2025 (Terça) — Máxima: 31ºC / Mínima: 17ºC 01/10/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 15ºC
