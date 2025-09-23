Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quarta (24/09)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 61%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 61%
- Nível de nebulosidade: 68%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 2.04mm
- Velocidade do vento: 5.78 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 25/09/2025 (Quinta) — Máxima: 21ºC / Mínima: 15ºC 26/09/2025 (Sexta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 12ºC 27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 10ºC 28/09/2025 (Domingo) — Máxima: 29ºC / Mínima: 12ºC 29/09/2025 (Segunda) — Máxima: 30ºC / Mínima: 15ºC
