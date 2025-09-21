Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta segunda (22/09)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 27%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.
- Nível de umidade: 27%
- Nível de nebulosidade: 20%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0.35mm
- Velocidade do vento: 5.72 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 23/09/2025 (Terça) — Máxima: 30ºC / Mínima: 18ºC 24/09/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 17ºC 25/09/2025 (Quinta) — Máxima: 22ºC / Mínima: 16ºC 26/09/2025 (Sexta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 13ºC 27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 10ºC
