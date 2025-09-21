Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta segunda (22/09)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 27%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

Nível de umidade: 27%

27% Nível de nebulosidade: 20%

20% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0.35mm

0.35mm Velocidade do vento: 5.72 km/h

5.72 km/h Fase da Lua: Lua minguante