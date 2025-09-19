Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sábado (20/09)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 16°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 35%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 33%.
- Nível de umidade: 35%
- Nível de nebulosidade: 7%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0.22mm
- Velocidade do vento: 3.53 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 21/09/2025 (Domingo) — Máxima: 33ºC / Mínima: 17ºC 22/09/2025 (Segunda) — Máxima: 33ºC / Mínima: 18ºC 23/09/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 19ºC 24/09/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 17ºC 25/09/2025 (Quinta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 15ºC
