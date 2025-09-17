Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quinta (18/09)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 45%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 45%
- Nível de nebulosidade: 2%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.31 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 19/09/2025 (Sexta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 17ºC 20/09/2025 (Sábado) — Máxima: 31ºC / Mínima: 15ºC 21/09/2025 (Domingo) — Máxima: 34ºC / Mínima: 17ºC 22/09/2025 (Segunda) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC 23/09/2025 (Terça) — Máxima: 32ºC / Mínima: 17ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente