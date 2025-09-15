Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta terça (16/09)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 14°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 39%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 39%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.87 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 17/09/2025 (Quarta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 16ºC 18/09/2025 (Quinta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC 19/09/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC 20/09/2025 (Sábado) — Máxima: 31ºC / Mínima: 15ºC 21/09/2025 (Domingo) — Máxima: 34ºC / Mínima: 17ºC
