Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta segunda (16/02)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 79%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 79%

79% Nível de nebulosidade: 23%

23% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 15.65mm

15.65mm Velocidade do vento: 3.18 km/h

3.18 km/h Fase da Lua: Lua minguante