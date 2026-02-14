Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta domingo (15/02)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 85%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 85%

85% Nível de nebulosidade: 95%

95% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 12.17mm

12.17mm Velocidade do vento: 2.54 km/h

2.54 km/h Fase da Lua: Lua minguante