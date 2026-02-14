Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta domingo (15/02)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 85%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 85%
- Nível de nebulosidade: 95%
- Nascer do Sol: 05h02
- Pôr do Sol: 18h02
- Volume de chuva: 12.17mm
- Velocidade do vento: 2.54 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
