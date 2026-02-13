Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sábado (14/02)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 51%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 89%.

