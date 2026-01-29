Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sexta (30/01)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 43%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 43%

43% Nível de nebulosidade: 63%

63% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 1.39mm

1.39mm Velocidade do vento: 3.88 km/h

3.88 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente