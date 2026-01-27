Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta quarta (28/01)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

