Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta terça (27/01)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 41%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 96%.
- Nível de umidade: 41%
- Nível de nebulosidade: 35%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 18h01
- Volume de chuva: 3.34mm
- Velocidade do vento: 3.19 km/h
- Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
