Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta quarta (17/12)

A temperatura mínima para Barbalha é de 21°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 47%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

