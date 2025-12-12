Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sábado (13/12)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 38%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 38%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 17h12
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.58 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 14/12/2025 (Domingo) — Máxima: 36ºC / Mínima: 22ºC 15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 34ºC / Mínima: 21ºC 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 34ºC / Mínima: 21ºC 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 21ºC 18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 20ºC
