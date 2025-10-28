Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta quarta (29/10)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 28%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 28%

28% Nível de nebulosidade: 3%

3% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.04 km/h

4.04 km/h Fase da Lua: Lua crescente