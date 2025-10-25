Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta domingo (26/10)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Barbalha é de 19°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 24%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 24%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.01 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 27/10/2025 (Segunda) — Máxima: 35ºC / Mínima: 18ºC 28/10/2025 (Terça) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 29/10/2025 (Quarta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 21ºC 30/10/2025 (Quinta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC 31/10/2025 (Sexta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC
