Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sexta (24/10)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 49%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 63%.

44% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.51mm

0.51mm Velocidade do vento: 4.89 km/h

4.89 km/h Fase da Lua: Lua crescente