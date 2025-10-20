Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta terça (21/10)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Barbalha é de 21°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 41%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 41%
- Nível de nebulosidade: 66%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 7.23mm
- Velocidade do vento: 5.83 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 22/10/2025 (Quarta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 20ºC 23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 20ºC 24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 21ºC 25/10/2025 (Sábado) — Máxima: 35ºC / Mínima: 21ºC 26/10/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC
