Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta terça (21/10)

A temperatura mínima para Barbalha é de 21°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 41%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nascer do Sol: 05h10

Pôr do Sol: 17h10

Volume de chuva: 7.23mm

5.83 km/h Fase da Lua: Lua minguante