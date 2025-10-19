Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta segunda (20/10)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 31%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

3.89 km/h Fase da Lua: Lua minguante