Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sábado (18/10)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 66%.

Nível de umidade: 30%

Nível de nebulosidade: 47%

Nascer do Sol: 05h10

Pôr do Sol: 17h10

Volume de chuva: 0.49mm

Velocidade do vento: 4.38 km/h

4.38 km/h Fase da Lua: Lua minguante