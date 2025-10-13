Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta terça (14/10)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 27%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 27%
- Nível de nebulosidade: 50%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.82 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC 18/10/2025 (Sábado) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC 19/10/2025 (Domingo) — Máxima: 37ºC / Mínima: 21ºC
