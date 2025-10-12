Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta segunda (13/10)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 89%.

Nível de umidade: 30%

30% Nível de nebulosidade: 7%

7% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.92mm

0.92mm Velocidade do vento: 4.4 km/h

4.4 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante