Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta segunda (13/10)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 89%.
- Nível de umidade: 30%
- Nível de nebulosidade: 7%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0.92mm
- Velocidade do vento: 4.4 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 36ºC / Mínima: 20ºC 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 18/10/2025 (Sábado) — Máxima: 36ºC / Mínima: 20ºC
