Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sexta (10/10)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Barbalha é de 19°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 41%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 41%
- Nível de nebulosidade: 41%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.51 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 11/10/2025 (Sábado) — Máxima: 35ºC / Mínima: 18ºC 12/10/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 21ºC 13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 20ºC
