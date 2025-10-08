Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta quinta (09/10)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 34%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 34%

34% Nível de nebulosidade: 2%

2% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 1.71mm

1.71mm Velocidade do vento: 4.2 km/h

4.2 km/h Fase da Lua: Lua cheia