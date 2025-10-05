Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta segunda (06/10)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Barbalha é de 19°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 34%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 34%
- Nível de nebulosidade: 8%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.22 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 07/10/2025 (Terça) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC 08/10/2025 (Quarta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 09/10/2025 (Quinta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 21ºC 10/10/2025 (Sexta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 21ºC 11/10/2025 (Sábado) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC
