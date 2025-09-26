Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sábado (27/09)

A temperatura mínima para Barbalha é de 18°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 36%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

6.13 km/h Fase da Lua: Lua crescente