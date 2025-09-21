Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta segunda (22/09)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Barbalha é de 19°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 34%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 34%
- Nível de nebulosidade: 6%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.07 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 23/09/2025 (Terça) — Máxima: 36ºC / Mínima: 19ºC 24/09/2025 (Quarta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 25/09/2025 (Quinta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC 26/09/2025 (Sexta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 19ºC 27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 33ºC / Mínima: 19ºC
