Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sábado (20/09)

A temperatura mínima para Barbalha é de 17°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 31%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 31%

31% Nível de nebulosidade: 36%

36% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 3.87 km/h

3.87 km/h Fase da Lua: Lua minguante