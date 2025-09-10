Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta quinta (11/09)

A temperatura mínima para Barbalha é de 19°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 32%

32% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.71 km/h

4.71 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante