Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sábado (06/09)

Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sábado (06/09)

Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
Autor
HG Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A temperatura mínima para Barbalha é de 18°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 53%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 4%.

  • Nível de umidade: 53%
  • Nível de nebulosidade: 85%
  • Nascer do Sol: 05h09
  • Pôr do Sol: 17h09
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 5.06 km/h
  • Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  07/09/2025 (Domingo) — Máxima: 34ºC / Mínima: 18ºC  08/09/2025 (Segunda) — Máxima: 32ºC / Mínima: 17ºC  09/09/2025 (Terça) — Máxima: 33ºC / Mínima: 18ºC  10/09/2025 (Quarta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 17ºC  11/09/2025 (Quinta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 17ºC

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar