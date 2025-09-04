Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sexta (05/09)

A temperatura mínima para Barbalha é de 19°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 49%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 49%

49% Nível de nebulosidade: 45%

45% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.42 km/h

5.42 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente