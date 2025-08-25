Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta terça (26/08)

A temperatura mínima para Barbalha é de 18°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 33%

33% Nível de nebulosidade: 4%

4% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.28 km/h

5.28 km/h Fase da Lua: Lua crescente