Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta quarta (20/08)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Barbalha é de 16°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 39%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 39%
- Nível de nebulosidade: 77%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.16 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
