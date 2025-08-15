Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sábado (16/08)

A temperatura mínima para Barbalha é de 19°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 40%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 40%

40% Nível de nebulosidade: 95%

95% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.3 km/h

5.3 km/h Fase da Lua: Quarto minguante