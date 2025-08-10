Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta segunda (11/08)

A temperatura mínima para Barbalha é de 19°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 28%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 28%

28% Nível de nebulosidade: 3%

3% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.59 km/h

4.59 km/h Fase da Lua: Lua cheia