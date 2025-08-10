Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta segunda (11/08)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Barbalha é de 19°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 28%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 28%
- Nível de nebulosidade: 3%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.59 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos