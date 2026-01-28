Democracia Cristã no Ceará nega definição de apoio a Ciro no CE

Dirigente do DC no Ceará, Robson Leite é também secretário de Educação do município de Aquiraz / Crédito: Reprodução/Instagram @robsonleite.oficiall

Após o pré-candidato a presidente Aldo Rebelo (Democracia Cristã), afirmar que o partido apoiará Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo Governo do Ceará, um dos dirigentes nacionais da legenda, Robson Leite, afirmou que a posição se trata de uma opinião pessoal do ex-deputado e que o partido não fechou posição sobre apoios para as eleições de outubro. "Como ele (Aldo Rebelo) é pré-candidato a presidente, ele falou como se fosse o posicionamento do partido, mas foi mais uma opinião pessoal. Ainda não há nada definido", afirmou Robson ao ser questionado pelo O POVO sobre o apoio a Ciro.

Robson conversou com a reportagem apresentando-se como presidente estadual do partido. Ele explicou que o DC passa por um momento de mudanças, com a saída de José Maria Eymael da sigla. Robson faz parte da executiva nacional da legenda e adiantou que em fevereiro haverá uma reunião para definir a questão dos apoios nos estados.

Eymael é presidente de honra da sigla que, segundo o TSE, é comandada nacionalmente de forma interina pelo ex-deputado João Caldas (DC-PB) Apoio de Aldo a Ciro Gomes Aldo Rebelo havia afirmado que o DC estará com Ciro nas eleições para governador no Ceará. Ele e Ciro foram ministros no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Na atual conjuntura, a melhor alternativa para o Ceará é Ciro, e por isso o meu partido, o DC, estará junto com ele", afirmou Aldo à Folha de S. Paulo.

Ele continuou: "Conheço o Ciro há tanto tempo que não vale nem a pena dizer. Temos uma afinidade política histórica, desde que participamos juntos da reconstrução da UNE".