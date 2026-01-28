Democracia Cristã no Ceará nega definição de apoio a Ciro no CE

Dirigente do DC no Ceará diz que apoio a Ciro é opinião pessoal de Aldo e que nada está definidoPré-candidato a presidente, o ex-deputado Aldo Rebelo afirmou que o partido estará ao lado de Ciro no CE; definição deve ocorrer só em fevereiro
Após o pré-candidato a presidente Aldo Rebelo (Democracia Cristã), afirmar que o partido apoiará Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo Governo do Ceará, um dos dirigentes nacionais da legenda, Robson Leite, afirmou que a posição se trata de uma opinião pessoal do ex-deputado e que o partido não fechou posição sobre apoios para as eleições de outubro.
"Como ele (Aldo Rebelo) é pré-candidato a presidente, ele falou como se fosse o posicionamento do partido, mas foi mais uma opinião pessoal. Ainda não há nada definido", afirmou Robson ao ser questionado pelo O POVO sobre o apoio a Ciro.
Robson conversou com a reportagem apresentando-se como presidente estadual do partido. Ele explicou que o DC passa por um momento de mudanças, com a saída de José Maria Eymael da sigla. Robson faz parte da executiva nacional da legenda e adiantou que em fevereiro haverá uma reunião para definir a questão dos apoios nos estados.
Leia mais
Após a publicação da matéria, O POVO recebeu a informação que o dirigente não comandava mais o DC cearense desde 13/10/2025, informação confirmada pela reportagem. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o diretório estadual aparece como "inativo por decisão do partido", com Robson entre os membros titulares do diretório nacional.
Questionado pela reportagem, Robson Leite afirmou que, até o momento, não foi comunicado que havia deixado o comando do partido. Ele disse que estão aguardando o retorno de Eymael, que está licenciado e retornaria no final de janeiro.
Eymael é presidente de honra da sigla que, segundo o TSE, é comandada nacionalmente de forma interina pelo ex-deputado João Caldas (DC-PB)
Apoio de Aldo a Ciro Gomes
Aldo Rebelo havia afirmado que o DC estará com Ciro nas eleições para governador no Ceará. Ele e Ciro foram ministros no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Na atual conjuntura, a melhor alternativa para o Ceará é Ciro, e por isso o meu partido, o DC, estará junto com ele", afirmou Aldo à Folha de S. Paulo.
Ele continuou: "Conheço o Ciro há tanto tempo que não vale nem a pena dizer. Temos uma afinidade política histórica, desde que participamos juntos da reconstrução da UNE".
Na eleição presidencial de 2022, quando ambos eram filiados ao PDT, Aldo também apoiou a candidatura de Ciro a presidente. No próximo sábado, 31, Rebelo lançará a própria pré-candidatura a presidente pelo DC, em São Paulo.
Alagoano de Viçosa, Aldo foi deputado federal por São Paulo durante cinco mandatos pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), sendo presidente da Câmara entre 2005 e 2007. Durante os governos Lula e Dilma Rousseff (PT), foi ministro da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Esporte e de Coordenação Política e Assuntos Institucionais.
Ciro ainda não confirmou que será candidato a governador, embora admita que cumprirá a missão caso lhe seja dada. O nome do ex-governador é apontado, inclusive por adversários, como o mais forte da oposição à gestão do atual governador cearense, Elmano de Freitas (PT), sendo o predileto da maioria dos parlamentares oposicionistas do Estado.