Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aldo Rebelo diz que DC apoiará candidatura de Ciro Gomes no CE

Aldo Rebelo diz que Democracia Cristã apoiará candidatura de Ciro Gomes a governador do Ceará

Pré-candidato a presidente pelo partido Democracia Cristã, Aldo foi colega de Ciro no PDT, após anos como parlamentar pelo PCdoB
Autor Marcelo Bloc
Autor
Marcelo Bloc Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo (DC) afirmou que o partido ao qual é filiado, o Democracia Cristã (DC), irá apoiar a candidatura do também ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) a governador do Ceará nas eleições de 2026.

"Na atual conjuntura, a melhor alternativa para o Ceará é Ciro, e por isso o meu partido, o DC, estará junto com ele", afirmou Aldo à Folha de S. Paulo.

Aldo e Ciro foram ministros no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Conheço o Ciro há tanto tempo que não vale nem a pena dizer. Temos uma afinidade política histórica, desde que participamos juntos da reconstrução da UNE (no final dos anos 1970)", argumentou Aldo.

Na eleição presidencial de 2022, quando ambos eram filiados ao PDT, Aldo também apoiou a candidatura de Ciro a presidente. No próximo sábado, 31, ele lançará a própria pré-candidatura a presidente pelo DC, em São Paulo.

Leia mais

Rebelo é alagoano, de Viçosa, foi deputado federal por São Paulo durante cinco mandatos pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), sendo presidente da Câmara entre 2005 e 2007. Durante os governos Lula e Dilma Rousseff (PT), foi ministro da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Esporte e de Coordenação Política e Assuntos Institucionais.

Ciro ainda não confirmou que será candidato a governador, embora admita que cumprirá a missão caso lhe seja dada. O nome do ex-governador é apontado, inclusive por adversários, como o mais forte da oposição à gestão do atual governador cearense, Elmano de Freitas (PT), sendo o predileto da maioria dos parlamentares oposicionistas do Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

PSDB ciro gomes Lula Governo do Ceará

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar