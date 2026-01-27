Aldo Rebelo diz que DC apoiará candidatura de Ciro Gomes no CE

Aldo Rebelo é pré-candidato a presidente pela Democracia Cristã / Crédito: Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil)

O ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo (DC) afirmou que o partido ao qual é filiado, o Democracia Cristã (DC), irá apoiar a candidatura do também ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) a governador do Ceará nas eleições de 2026. "Na atual conjuntura, a melhor alternativa para o Ceará é Ciro, e por isso o meu partido, o DC, estará junto com ele", afirmou Aldo à Folha de S. Paulo.

Aldo e Ciro foram ministros no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Conheço o Ciro há tanto tempo que não vale nem a pena dizer. Temos uma afinidade política histórica, desde que participamos juntos da reconstrução da UNE (no final dos anos 1970)", argumentou Aldo.