Bella Carmelo nega que André Fernandes esconde Bolsonaro: "Ele tem uma agenda muito cheia"

“Eles insistem em dizer que a gente está escondendo o Bolsonaro, mas não tem o que esconder. Está mais que claro que nós somos aliados do ex-presidente”, disse Bella Carmelo. A vereadora alega que Jair Bolsonaro tem uma agenda com muitos compromissos e que precisa acompanhar diversos candidatos pelo País. Por isso, segundo ela, a presença do ex-chefe do Executivo nacional não ocorre em Fortaleza. "Acontece que o presidente tem uma agenda muito cheia, tem que viajar pelo país inteiro e tem muitos candidatos", explicou.

Apoiadora de André Fernandes (PL) na candidatura à Prefeitura de Fortaleza, a vereadora eleita Bella Carmelo (PL) negou que a campanha do candidato esconde a relação com Jair Bolsonaro (PL). A consideração foi feita durante entrevista ao OPOVO News 1ª edição, desta quarta-feira, 16.

“O próprio número 22 já diz que estamos com o ex-presidente”, afirma Bella Carmelo, terceira vereadora mais votada nas eleições municipais 2024, em Fortaleza, com 28.138 votos. Seu primeiro mandato começa em 2025. Ela é esposa do deputado estadual Carmelo Neto (PL), presidente do Partido Liberal (PL) no Ceará.

Questionada sobre o espaço para pautas de gênero na campanha do candidato André Fernandes, Bella Carmelo disse que todos irão “trabalhar muito pelas mulheres”, se contrapondo à propaganda da candidatura petista que diz que “Mulher não vota no André”.

Aliada de André Fernandes, Bella Carmelo comentou o atual cenário eleitoral e afirmou ser “muito claro que não deveria estar nem no imaginário das pessoas apertar o 13, votar no PT”. A vereadora avalia que votar em Evandro Leitão “é colaborar para a destruição de Fortaleza”.