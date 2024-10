Óculos "juliet" volta à campanha em Fortaleza durante ato de Evandro com João Campos

Comício de Evandro Leitão (PT) com João Campos (PSB), prefeito reeleito de Recife, na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica. Crédito: AURÉLIO ALVES

O óculos juliet voltou a ter destaque na corrida eleitoral em Fortaleza, durante evento com Evandro Leitão (PT) e o prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), na Praça da Gentilândia, nesta terça-feira, 15. O acessório esteve em evidência na campanha de José Sarto (PDT), que ficou em 3º em sua tentativa de recondução ao Paço Municipal. No palanque de Evandro, João Campos foi recebido com festa da militância petista e usou o adereço, uma das marcas de sua imagem nas redes sociais como prefeito da capital pernambucana, onde foi reeleito no 1º turno com 78,11% dos votos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com 30 anos e um nome em ascensão na esquerda e na política nacional, João Campos passou por Fortaleza como reforço para tentar que a campanha de Evandro Leitão aumente adesão junto ao eleitorado mais jovem, uma vez que o adversário do petista, André Fernandes (PL), aposta justamente nesse segmento, com forte atuação nas redes sociais.

Para João, a sua passagem por Fortaleza mostra que ele está “do lado certo da história” e que o “em Fortaleza, no Ceará e em Recife, bolsonarista não se cria”. O ato juntou centenas de pessoas, entre militantes, políticos apoiadores de Evandro, e até a Torcida Organizada Cearamor (TOC), que chegou entoando bandeiras do Ceará com o rosto de Leitão, e soltando fogos de artifício. Apesar da presença da torcida organizada, Evandro Leitão destacou que a eleição não é uma “disputa de futebol”, mas sim a escolha para os próximos quatros anos de Fortaleza. E, para isso, quer governar para todos.

O candidato petista também reforçou a sua trajetória na política, com a sua passagem no Poder Executivo, como secretário de Estado, no governo Cid Gomes (PSB), e os três mandatos como deputado estadual, além da sua experiência como presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. “Essa é a minha trajetória, eu fui eleito e reeleito presidente da Assembleia Legislativa. Eu não tenho experiência em administrar perfis em redes sociais. A minha experiência é no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Portanto, eu serei o prefeito de todas e todos os fortalezenses”, afrmou. O candidato ainda agradeceu pela presença de João Campos no ato e disse que o prefeito do Recife é uma referência nacional no cenário político, mesmo com “tão pouco tempo" de gestão.