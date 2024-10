Vereadores mais votados em Fortaleza repercutem pesquisa Datafolha

Primeira pesquisa após o resultado do primeiro turno mostra André Fernandes e Evandro Leitão empatados tecnicamente, com 47% e 45%, respectivamente

“O resultado da pesquisa traz para a gente uma grande alegria e uma expectativa muito positiva. O André também vinha de um empate técnico antes do resultado do primeiro turno e, no entanto, despontou muitos pontos acima do adversário. O que a gente espera é, nos próximos dias, essas pesquisas mudarem consideravelmente a favor de André Fernandes”, disse.

Em entrevista ao O POVO News nesta quinta-feira, Priscila Costa — a vereadora mais votada de Fortaleza, com 36.226 votos — analisou os números do colega de partido. A presidente do PL Mulher no Ceará, que tem apoiado André ativamente, afirmou que o resultado da pesquisa foi recebido de forma positiva.

Os dois vereadores mais votados da Capital avaliaram a pesquisa Datafolha Fortaleza , contratada pelo O POVO e divulgada nesta quinta-feira, 10. Priscila Costa (PL) e Gabriel Biologia (Psol) comentaram os números do levantamento, que mostram André Fernandes (PL) com 47% e Evandro Leitão (PT) com 45%, tecnicamente empatados.

Em relação aos números de Evandro Leitão, Gabriel Biologia , o segundo vereador mais votado e reeleito com 30.682 votos, também avaliou a pesquisa Datafolha de forma positiva e considerou que o candidato do PT segue a mesma tendência observada durante o primeiro turno.

“É uma pesquisa que anima bastante a campanha do candidato Evandro Leitão. Mostra que ele segue a tendência que já havia apresentado no primeiro turno, que é de uma escalada. O Evandro começou muito pouco avaliado, uma votação muito baixa nas pesquisas. Então, havia de fato essa expectativa de que no segundo turno ele continuaria essa escalada e, agora, essa pesquisa mostra o empate com o candidato André. Com o tempo que ainda existe de campanha, seguindo essa tendência, a gente aponta para uma vitória. Claro, muito cedo ainda, mas mostra a trajetória ascendente do candidato Evandro Leitão, que é o candidato que o nosso campo democrático apoia nesse segundo turno”, considerou.

Nessa semana, o vereador e outras lideranças do Psol estiveram com Evandro e declararam apoio ao petista no segundo turno. Para Gabriel, o empate técnico apontado pela pesquisa é visto de forma positiva e o resultado anima.

“Eu esperava uma ascendente do Evandro, mas eu não sabia que seria tão rápido. Já na primeira pesquisa, a gente já ter um empate, digamos assim, isso chamou atenção positivamente. Anima ainda mais para o envolvimento das campanhas”, finalizou.