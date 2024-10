Veja como terminou a disputa nos 8 municípios em que Camilo e o PT apoiaram candidatos diferentes

Pesquisas recentes costumam mostrar que o ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana, é a figura mais popular da política cearense atual. No entanto, em oito municípios do Ceará, as eleições colocaram Camilo em lado oposto ao próprio partido, o PT.



Seja em candidaturas próprias ou em coligações apoiadas pela sigla, Camilo e o PT travaram embates inusitados, com resultado apertado no apanhado final.

Nota de repúdio

Um caso emblemático é o de Novas Russas, onde Camilo apoiou a prefeita Giordanna Mano (PRD), em detrimento da candidatura do petista Dr Pedro Ximenes. O apoio do ministro gerou inclusive uma nota de repúdio do partido, que teve até vídeo de Lula pedindo votos para Ximenes. A reclamação petista não surtiu muito efeito e Giordanna obteve mais de 83% dos votos, sendo reeleita com folga.