Prefeito de Altaneira cancela festa da padroeira após eleição; gestor não emplacou sucessora

Conforme prefeito Dariomar, cancelamento do festejo se dá em razão do clima de conflagração entre apoiadores das candidatas que concorreram ao cargo

Conforme Dariomar, evitar os festejos seria, além de contenção de despesas, uma medida de precaução diante dos confrontos que marcaram a eleição municipal, com militantes vermelhos e amarelos em lados opostos.

Prefeito de Altaneira, município distante 497,22 km de Fortaleza, Dariomar Rodrigues (PT) divulgou nesta quarta-feira, 9, o cancelamento da festa da santa padroeira do município, Teresa D'Ávila, comemorado em 15 de outubro. O gestor do município tentou eleger Silvania (PT) como sucessora, mas ela perdeu para Kesia (PSB).

"Depois do processo eleitoral muito acirrado, para a gente evitar brigas, discussões e ferimentos que podem tirar a vida de alguém na hora de um movumento festivo. Vamos deixar as coisas se acalmarem". afirmou Dariomar em vídeo publicado no Instagram.

O POVO entrou em contato com a prefeitura para mais informações e aguarda retorno.