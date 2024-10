Nunes falta debate e recebe críticas de Boulos: "Postura fraca, omissa"

Os candidatos do segundo turno da prefeitura de São Paulo participariam do primeiro debate antes do dia 27 de outubro, mas Nunes não compareceu

O momento foi transformado em uma sabatina de Boulos, que repudiou a atitude de seu rival e direcionou perguntas mesmo com sua ausência. “A gente já teve, nessa eleição, muito problema com a cadeira, mas até agora não tinha tido cadeira vazia”, declarou o psolista, em referência ao episódio de agressão protagonizado pelos candidatos Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB).

O candidato à reeleição da prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), faltou ao primeiro debate antes do segundo turno das eleições. O convite havia sido feito aos postulantes no dia 21 de agosto e reforçado após os resultados do primeiro pleito. Somente Guilherme Boulos (Psol) esteve presente no debate promovido pela rádio CBN e pelos jornais O Valor e O Globo nesta quinta-feira, 10.

O entrevistado disse não se surpreender com a falta do atual prefeito de São Paulo ao debate, pois, segundo ele, Nunes fugiu de suas "responsabilidades durante seus três anos de gestão". O candidato relembrou os casos do apagão, que deixou dois milhões de pessoas sem luz na cidade, e da epidemia de dengue. Para Boulos, a postura do gestor municipal foi “fraca” e “omissa”.

Em seus questionamentos, Boulos tentou associar Nunes à facções criminosas.“Queria perguntar a Nunes por que colocou o cunhado do Marcola do PCC (Primeiro Comando da Capital) no governo”, questionou o candidato sobre o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Obras. Em seguida, ainda perguntou se haveria influência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos cargos da prefeitura caso o concorrente ganhasse a disputa.

“Ele (Bolsonaro) é um negacionista climático, ou seja, o Ricardo Nunes atua nessa campanha como um prefeito laranja, de outras figuras. A pergunta que eu quero deixar para ele é: quais secretários o Bolsonaro vai indicar numa eventual nova gestão dele?”, destacou Boulos.