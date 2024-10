Lula antecipa para sexta-feira ato de campanha ao lado de Evandro Leitão; veja agenda

Com a chegada prevista para a noite desta quinta-feira, 10, Lula irá passar a noite em Fortaleza e cumprir compromissos no dia seguinte. Ele deverá deixar o solo cearense no mesmo dia para estar em agendas em Belém, no Pará

Confira as agendas de Lula no Ceará:

O primeiro compromisso do presidente da República será a partir das 10 horas, na inauguração de 1.296 unidades de um residencial que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, no Cidade Jardim I Módulo IV, localizado no Conjunto José Walter. O ministro de Cidades, Jader Filho (MDB), estará presente.

Já no início da tarde, às 15 horas, Lula estará no Centro de Eventos para a entrega de 113 ônibus escolares para os municípios cearenses, juntamente do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Finalizando passagem por Fortaleza, o presidente da República participará de ato de campanha do candidato petista à Prefeitura, Evandro Leitão, na Praça do Ferreira, a partir das 17h30min.