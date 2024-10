Fortaleza teve 2º turno 5 vezes; quem passou atrás virou 2 vezes e 1º colocado venceu em 3

A possibilidade de 2º turno em eleições no Brasil foi instituída pela Constituição de 1988 e passou a valer a partir da eleição presidencial do ano seguinte, em 1989. Para ser eleito no 1º turno, o candidato precisa ter mais de 50% dos votos.

A eleição de 1988 em Fortaleza ainda não tinha previsão de 2º turno e foi a mais apertada da história até hoje. Fosse no ano seguinte, aquela disputa teria ido para o 2º turno. Ciro Gomes, então no PMDB, foi eleito com 30,55%, contra 29,65% de Edson Silva, que era do PDT. Os percentuais são menores do que tiveram no 1º turno em 2024 os dos dois candidatos que foram para o 2º turno em Fortaleza. André Fernandes (PL) chega ao 2º turno com 40,2% e Evandro Leitão (PT) teve 34,33%.

Na eleição municipal de 1992, Antônio Cambraia, pelo PMDB, foi eleito em 1º turno com 55,37% dos votos. Em 1996, Juraci Magalhães retornou à Prefeitura — ele tinha sido vice e assumiu quando Ciro renunciou em 1990 para concorrer a governador. Na primeira vez em que foi eleito prefeito, Juraci teve 63,25% dos votos, o recorde histórico.