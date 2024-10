Élcio diz que posição do PSDB no 2° turno representará "essência" do partido

O vice-prefeito de Fortaleza e presidente do PSDB Ceará, Élcio Batista, afirmou que a decisão de apoio do partido no segundo turno será tomada na sexta-feira, 11. Apesar da indefinição se a sigla estará do lado de André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), ou ficar neutro, ele destacou uma tradição histórica de oposição ao PT.

Em entrevista coletiva realizada com o prefeito José Sarto (PDT) e a equipe de secretários nesta quinta-feira, 10, Élcio disse ter uma opinião pessoal, mas não pode opinar de forma individual, e sim institucional representando a "essência" do PSDB.

"Eu como presidente do partido tenho uma opinião pessoal, mas eu represento uma instituição que tem um legado no Ceará, que tem um histórico. Que tem um líder que mudou esse Estado, que governou três vezes, senador da República, uma grande referência no Brasil, que é o Tasso Jereissati", disse.